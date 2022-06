Transit, dopo le prime esperienze maturate nel campo dell’architettura degli interni nei primi anni ’70, ha indirizzato le attività di progettazione in settori più espansivi, maggiormente diversificati e fortemente innovativi. Questi settori riguardano eminentemente lo studio di sistemi dove l’intervento architettonico non concerne solo un oggetto fisico, “puntuale”, ma si estende su entità correlabili “a rete”, diffuse a livello spaziale e sociale nel territorio. Tipici esempi ne sono il sistema dei trasporti e della circolazione, quello della distribuzione e del commercio, particolarmente approfonditi nel trascorrere dell’attività di Transit, con l’ideazione di impianti architettonici aggiornati, a livello nazionale ed internazionale, caratterizzati da soluzioni nuove o talvolta sperimentali. Oltre questi settori, Transit ha operato con interventi innovativi nel campo della residenza, del rinnovo urbano, del terziario e dei grandi allestimenti, introducendo, fin dai primi anni ’80, criteri di qualità nelle caratteristiche costruttive dell’edilizia economica, maturati attraverso la già sperimentata realizzazione di residenze mono e plurifamiliari private. Importante è l’attenzione che Transit ha prestato per prima al degrado delle zone centrali e semi centrali della città ed a quegli aspetti, solo in apparenza dimensionalmente contenuti, che innescano effetti di risonanza capaci di estendersi su un’area d’intervento ben più vasta di quella nata dall’operazione progettuale stessa.