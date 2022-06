Il collettivo è formato da quattro persone che si sono incrociate nel loro percorso di progettisti, Michele, Carolina, Luca e Caterina. Graffe nasce dall’unione di creatività, estro e manualità con il laboratorio dove le idee prendono forma. Graffe è infatti uno studio di progettazione di prodotti e di interni con un proprio laboratorio di produzione dove realizza serie limitate. Graffe sta per insiemi: di pensieri e oggetti che diventano visioni e collezioni.

Graffe indaga gli aspetti di relazione tra noi e gli oggetti, tra gli oggetti e l’ambiente, prendendo in considerazione aspetti come il tempo e il cambiamento.

Crediamo nel design come medium espressivo in cui il progetto è la sintesi di un racconto; crediamo nel design come remix tra passato e futuro, tra vecchi materiali e nuovi usi; crediamo nell’uso e non nel consumo.