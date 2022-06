Giovanni Tortelli (1957) e Roberto Frassoni (1963) dopo la laurea con Franca Helg al Politecnico di Milano affrontano le prime esperienze formative nello studio BBPR a fianco di Lodovico Barbiano di Belgiojoso e quindi nello studio Albini-Helg-Piva dove maturano una coscienza progettuale da artigiani, libera dalle seduzioni dell’architettura di tendenza. Coerenti a questa impostazione ottengono riconoscimenti a concorsi nazionali ed internazionali e partecipano al dibattito sul ruolo dell’architettura contemporanea attraverso gli impegni didattici universitari (a Milano e a Genova) e la ricerca progettuale, a varie scale, applicata principalmente in ambiti storici e monumentali. In campo museografico ed allestitivo tra le opere più note ricordiamo il Museo di Santa Giulia e le Domus dell’Ortaglia a Brescia (2003), il museo diocesano a Vicenza (2005), il museo archeologico a Cremona(2009), il padiglione temporaneo per il sito archeologico di piazza Sordello a Mantova (2010), il Museo e Tesoro della Cattedrale a Bergamo (2012). Sono in corso di realizzazione l’aggiornamento del percorso museografico di Palazzo Bianco e del museo diocesano a Genova, ed i musei della Custodia a Gerusalemme.