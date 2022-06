Paolo Didonè nasce a Bassano del Grappa il 27 dicembre 1983. Nel

2007 si laurea allo IUAV di Venezia in Architettura per la Città. Dopo la laurea, collabora per due anni con lo studio Sergio Pascolo Architects di Venezia, seguendo progetti sia in ambito nazionale sia internazionale.

Nel 2009 apre il proprio Studio a Rosà (Vicenza) e si dedica ai primi incarichi importanti: lo studio e la realizzazione di un nuovo Monumento agli Alpini a Rossano Veneto (Vicenza), la progettazione e realizzazione, nell’ambito della ricostruzione dell’Emilia post-terremoto, dell’Asilo Montessori a San Felice sul Panaro, della Scuola Primaria Dante Alighieri a Mirandola e della Palestra Scolastica temporanea a Massa Finalese.

Nel 2012 viene selezionato dalla rivista Casabella nell’ambito del concorso “Giovani Architetti grattano il cielo”, per cui realizza il progetto Stairway to Heaven. Nello stesso anno, si classifica al terzo posto del premio IUAV Alumni.

Nel 2013 Paolo Didonè viene selezionato per il premio “Premio Federico Maggia” per cui realizza l’installazione Be Water.

Nello stesso anno, la decisione di unire la propria esperienza a quella dell’architetto Devvy Comacchio, maturata in quattro anni di lavoro in diversi studi di architettura di Singapore.

Lo Studio Paolo Didonè si occupa di progettazione di ambienti pubblici e privati e di design e arredamento d’interni. Dal 2014 è stato avviato un importante progetto di ricerca e progettazione per la realizzazione di masterplan urbanistici di edifici pubblici e privati in Angola.

Nello stesso anno Paolo Didonè si classifica al terzo posto al premio Young Italian Architects con il progetto Stairway to Heaven.