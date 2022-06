Ranieri Pietra Lavica è uno dei principali fornitori italiani di pietra lavica e basalto.

Procuriamo blocchi, lastre e semilavorati di prima scelta e selezionati nelle migliori cave di pietra lavica. Realizziamo ed installiamo prodotti in pietra lavica, naturale e smaltata: top e isole cucina, lavabi per cucina e bagni, rivestimenti doccia, vasche in pietra, superfici e pavimenti. Affianchiamo studi di architettura nella realizzazione di progetti a destinazione residenziale e commerciale, fornendo e installando il prodotto in pietra lavica realizzato su misura per progetti di retail design e per il settore HoReCa: bancone bar, reception, tavoli per ristoranti e locali, bagni su misura, rivestimenti di interni e a facciata.