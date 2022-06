Nata a Roma, dopo aver vinto la borsa di studio per tesi all'estero a Parigi, consegue la laurea cum laude con il Prof. Purini, mentre già lavorava da 3 anni presso lo studio Giammetta architetti. Appena laureata lavora presso lo studio Fuksas di Roma, in seguito collabora con vari studi tra cui lo studio Atelier Jean Nouvel per il progetto del minimetrò a Perugia. Nel 2002 fonda lo studio ManfrediPistoia con il quale vince importanti concorsi internazionali, come il concept-store dei negozi Gai Mattiolo di alta moda, a Roma e a Londra. Vince anche il primo premio per realizzare una scuola a Roma con il concorso menoèpiù2 Fontana Candida, con lo studio Ricci&Spaini. Dal 2012 lavora come libero professionista in proprio, realizzando progetti e occupandosi di Direzione dei Lavori, seguendo il processo di realizzazione dall'inizio alla fine in ogni dettaglio.