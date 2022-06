Studio milanese di servizi per l'architettura, gli interni e il design del prodotto. Siamo particolarmente attenti e orientati alla green-architecture, alla sostenibilità dei consumi energetici e all'uso di materiali naturali e riciclabili.

Negli ultimi anni la società si è specializzata nella progettazione preliminare ed esecutiva degli spazi per il retail, il contract e il design del prodotto, in collaborazione con numerose aziende italiane (tra le quali appunto la divisione contract di Cassina Spa) e multinazionali, alle quali offriamo servizi chiavi in mano per la realizzazione di qualsiasi tipo di servizio legato all'architettura e agli workspaces contract.

Il nostro team è composto da professionisti con attività accademica (Politecnico di Milano) e numerose esperienze internazionali, oltre che da una varietà di collaboratori provenienti da paesi europei ed extra-europei, in grado di ideare soluzioni di elevata qualità ed originalità.