Lo Studio è stato fondato nel 1954 dall’ingegnere Claudio Salmoni e dall’architetto Paola Salmoni.

Negli anni ’50 l’attività si è concentrata in modo particolare nella città di Ancona ove lo Studio ha partecipato con vari progetti alla ricostruzione postbellica della città.

Gli anni ’60 rappresentano l’espansione dell’attività dello Studio in campo regionale e nazionale. Iniziano numerose collaborazioni con altri architetti, in particolare con Ludovico Quaroni, per il PRG di Ravenna e l’ampliamento della Cassa di Risparmio della stessa città (Premio INARCH 1969); con Mario Coppa e Mariolina Ottolenghi per il PPE dei rioni storici di Ancona; con Giancarlo de Carlo e Bruno Zevi per gli studi sulla riforma della scuola e per l’attività dell’INU; con Gianni Zani; con Pericle Fazzini per il Monumento alla Resistenza di Ancona e con molti altri professionisti.

Nel 1966 lo Studio collabora alla redazione del Piano Territoriale di Sviluppo delle coste del Cilento su incarico dell’Ente Cassa per il Mezzogiorno (Campania).

L’anno successivo Claudio Salmoni è tra i fondatori dell’ISSEM (Istituto Studi delle Marche-Laboratorio di studi e ricerche regionali propedeutiche alla istituzione delle Regioni). Sono di quegli anni i Piani Regolatori e attuativi di varie città marchigiane: Civitanova Marche, Tolentino, Sarnano, Falconara Marittima, ed alcune opere quali l’Ospedale di Senigallia, l’Istituto d’Arte di Ancona (premio INARCH 1965).

Nel 1981 entra a far parte dello Studio l’architetto Vittorio Salmoni e nel 1987 l’architetto Giovanna Salmoni. Dal 1985 lo Studio inizia una stretta collaborazione professionale, che dura tutt’ora, con l’architetto Pippo Ciorra. Nel 1987 Paola Salmoni è incaricata con Danilo Guerri del progetto del Teatro della Muse di Ancona.

Negli anni novanta lo Studio intraprende un’intensa attività di progettazione per il restauro ed il recupero del patrimonio storico architettonico e di beni culturali, tra cui il restauro dell’ex convento di S. Domenico a Camerino, di Villa Salvati a Monteroberto (An), di numerose chiese dell’alto maceratese, di villa Favorita ad Ancona, oggi sede dell’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti), del Teatro Mercantini di Ripatransone. Nel 2001 lo Studio assume la struttura di associazione professionale con la denominazione Studio Salmoni Architetti Associati.

Dal 2001 ad oggi lo Studio svolge una intensa attività nel campo della pianificazionme strategica e territoriale, del restauro e della progettazione architettonica, oltre che svilluppare una particolare competenza nella redazione di progetti per Bandi per il conseguimento dei fondi strutturali europei.

Lo studio è presente a L�Aquila con progetti di restauro di importanti edifici Storico Monumentali tra i quali Palazzo Natellis e Palazzo Brandani.

Intensa è la partecipazione a concorsi e gare: Concorso Internazionale di progettazione della Stazione di Bologna Centrale, progetto selezionato per la seconda fase; il concorso internazionale di architettura �Rimesse in gioco� per la trasformazione della ex deposito ATAC in piazza Bainsizza a Roma, con Pippo Ciorra capogruppo progetto vincitore; il Museo della Memoria Ebraica di Ferrara MEIS - progetto menzionato; la gara per l’adeguamento funzionale del Palazzo Ducale di Urbino - progetto vincitore; progetto il concorso per il restauro del Teatro Vaccaj di Tolentino, progetto vincitore; il concorso per il Museo Nazionale di Astana in Kazakisthan - progetto secondo classificato. Lo studio collabora stabilmente con numerose società nazionali ed internazionali di engineering per lo sviluppo dei progetti e si avvale del contributo di esperti e studiosi per formare gruppi di analisi su temi di particolare complessità.

Dal 2001 al 2009 lo Studio ha curato la direzione artistica di �Luci di Ancona� e ha collaborato con artisti quali Mario Sasso, Carlo Bernardini, Raffaella Nappo, Denis Santachiara, Studio Azzurro, Jacopo Foggini, Marco Biscarini, Stefano Mazzanti e vari designers. Ha inoltre realizzato il progetto per la nuova illuminazione dell’Arco di Traiano al Porto, della Cittadella Sangallesca, del Monumento alla Resistenza di Ancona, degli Archi monumentali del Palazzo del Governo e della Fontana del Calamo ad Ancona.

Lo Studio ha curato i progetti espositivi delle mostre �Gentile da Fabriano e l’�altro Rinascimento� a Fabriano (2006), �Raffaello e Urbino� ad Urbino (2009), i �Colori di Giotto� ad Assisi (2010), “La Città Ideale” ad Urbino (2012) Adriano Olivetti ad Ancona (2012), “Arturo Ghergo Fotografie” a Montefano( 2012).Lo Studio ha curato anche gli allestimenti delle Edizioni dal 2009 al 2012 del Festival POIESIS di Fabriano.

Nello Studio operano diversi giovani architetti ed ingegneri che integrano lo spirito professionale collettivo, caratteristica della storia dello studio, con specifiche competenze e con il supporto delle nuove tecnologie.

Nel 2012 sono entrati a far parte della Associazione Professionale gli Architetti Paolo Alocco e Raffaela Coppari.

Nello stesso anno è stata assunta la nuova denominazione ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati.