Studio GAD è uno Studio Creativo in tutti i sensi possibili. I nostri esperti provengono da scuole d’eccellenza e da progetti di grande successo nell’ arredamento locali commerciali (ristoranti, bar, gelaterie, caffetterie, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, panifici, wine bar, cocktail bar, locali serali, street food, hotel, negozi, case vacanza etc.) e nel Design d’interni. Per questo è uno “Studio”, perché valuta con il cliente la migliore progettazione possibile secondo i modelli e le regole richieste. È “Creativo” perché usa quei modelli come base per partire alla scoperta di qualcosa di unico, da conquistare e realizzare insieme.Progettiamo e arrediamo ambienti nei quali si vive, si comunica, ci si incontra, e dove ogni elemento, dall’arredo all’illuminazione, dalle decorazioni ai dettagli, ha lo scopo di rendere lo spazio unico, irripetibile, con una propria anima. Creiamo architetture in grado di parlare a chi le abita con un linguaggio che sia capace di emozionare. Crediamo fermamente che il Design, come ogni forma d’arte, debba servire al benessere delle persone che la vivono.Questo è il nostro obiettivo quando iniziamo qualunque progetto. Attraverso la progettazione e l’ arredamento locali commerciali, a Roma Milano Firenze Napoli Palermo Venezia Torino Bologna Genova Bari e a livello internazionale, il marchio GAD è un simbolo di espressione di unicità, di ricerca della forma più originale del tuo messaggio, e fedele a tutto ciò che sei.