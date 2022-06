AVA è uno studio giovane specializzato tanto in architettura, urbanismo quanto in ricerca e design. Fondato

nel 2008, il team ha già sviluppato 70 progetti in diversi paesi. Lo sede di Graz ha lavorato a vari progetti, ciascuno dei quali è stato sviluppato perseguendo l’obiettivo principale dello studio di dedicare particolare attenzione al singolo caso. Alcune delle strategie chiave del team AVA sono la riduzione creativa delle forme, la meticolosa attenzione al dettaglio, il costante raggiungimento di un design architettonico nobile, fortemente focalizzato sulla funzionalità e la giusta integrazione con l’ambiente circostante. Il fulcro di AVA è la consapevolezza architettonica, evidente in tutti gli stadi del progetto, dalla sua iniziale concettualizzazione al suo completamento. Essere architetto significa svolgere un compito delicato ed essere una figura poliedrica: egli è non solo un tecnico eccezionale, ma è anche dotato di qualità artistiche e creative di grande capacità di ascolto e pazienza, quasi come uno psicologo. Ma non basta: le straordinarie capacità organizzative e un’acuta consapevolezza dell’influenza proiettata sulla vita delle persone sono di enorme importanza per mantenere il rigore nei costi. AVA ha sviluppato le idee e gli obiettivi di Andrea Vattovani partecipando a concorsi e progetti internazionali in paesi come Italia, Austria, Germania, Bulgaria, USA, Cina, Tailandia e Finlandia.