Lo studio Isolarchitetti, composto da Aimaro e Saverio Isola, Flavio Bruna, Michele Battaggia, Andrea Bondonio e Stefano Peyretti, raccoglie l’eredità dello studio Gabetti & Isola, che dal 1950 al 2000 forma uno dei sodalizi professionali più fertili nel panorama dell’architettura moderna e contemporanea le cui opere sono state pubblicate sulle principali riviste nazionali e internazionali dando luogo, a partire dalla nota Bottega d’Erasmo, a un articolato dibattito relativo al rapporto tra modernità e tradizione. I molti progetti firmati dall’inizio dell’attività si contraddistinguono per l’attenzione dedicata ai temi del paesaggio e dell’ambiente alle diverse scale.

L’esperienza e la sensibilità maturate negli anni passati si riversano nei nuovi interventi realizzati perlopiù in contesti di alto valore storico e ambientale, proseguendo l’esplorazione di una vasta gamma di temi architettonici: dalla abitazioni, alle chiese, agli uffici, agli spazi del commercio, dello svago e della cultura fino alla scala dell’allestimento e delle mostre.

Su questi temi si consolida la consapevolezza della centralità del valore dell’abitare rispetto alla ricerca fine a se stessa di stilemi linguistici astratti.

Ai progetti alla scala architettonica si aggiungono, intensificandosi negli anni più recenti, le consulenze per la progettazione di aree vaste di elevato valore paesaggistico, tema su cui lo studio matura attraverso molteplici consulenze per enti pubblici e committenti privati una specifica competenza riconosciuta in campo nazionale con pubblicazioni e premi. Queste aree comprendono comparti urbani e complessi residenziali, marine portuali e comparti produttivi, parchi e infrastrutture, nel loro intreccio con sistemi ecologici complessi.

Tra le opere recenti: il Piano Particolareggiato per insediamenti residenziali e terziari a Sestri Levante (GE); Chiesa parrocchiale “Santa Famiglia” a Palmi (RC); Centro Parrocchiale a Roccabruna (Cn); Chiesa di S. Giovanni Battista a Desio (MI); Piano di Recupero ex-area FIAT Novoli (FI); Polo residenziale Spina 3, Sub Comprensorio Valdocco Sud a Torino; Insediamento residenziale e commerciale ad Alba (CN); Complesso residenziale a Ivrea (TO); Complesso parrocchiale di Santa Maria in Zivido a San Giuliano Milanese (MI); ricostruzione dell’isolato Santo Stefano a Torino; centro polifunzionale a Moncalieri (To); ristrutturazione dell'ex-Cinema Vittoria (To); restauro della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO); Nuova Sede Uffici Giudiziari di Bergamo; nuova sistemazione di Piazza Duomo e Piazza Orsini a Benevento; Quinto Palazzo Uffici Snam a San Donato Milanese; Centro Direzionale IBM a Segrate (MI) e Fiat Iveco a Torino; piano particolareggiato nuovo quartiere urbano area Parco degli Ottavi a Reggio Emilia; nuovi porti di Varazze e di Marina di Pisa; progettazione di residenze, uffici e negozi nel centro storico di Carpi; riqualificazione del Porto Mediceo di Livorno; coordinamento progettuale per la valorizzazione della Porta Palatina e realizzazione del Parco Archeologico di Torino (con G. Durbiano e L. Reinerio); Piano Particolareggiato per la trasformazione dell'area ex-Sipe Nobel a Spilamberto (MO); riqualificazione dell'isolato San Michele nel centro storico di Alghero; il Nuovo Museo Egizio di Torino.

Si ricordano le mostre al Teatro Farnese di Parma, al Museo di Arte Moderna del Castello di Rivoli, alla Basilica Palladiana di Vicenza, nel Complesso monumentale S. Michele a Ripa Grande a Roma e alla Fondazione Pistoletto di Biella. Opere di design e di architettura sono esposte al MOMA di New York e al Centre Pompidou di Parigi e all’ Accademia di San Luca a Roma.

Monografie principali: Cellini e D’Amato (1985), Zermani (1989), Olmo (1993), Dal Co, Guerra e Morresi (1996), Petrangeli (2005), Pace e Reinerio (2005), Piva (2008), Leoni (2009), Giacobino (2013). Numerosi sono gli scritti di Aimaro Isola, fra i più recenti si ricordano A. ISOLA, Violenza nell’architettura, Aión, Firenze 2004 e A. ISOLA, Anche le pietre dimenticano, Aión Edizioni, Firenze 2012.