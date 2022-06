La storia del laboratorio artistico VilliZANINI ha radici antiche che risalgono fino al 1655, anno in cui la famiglia ZANINI ha aperto la propria bottega artigiana specializzata nella lavorazione del ferro battuto.





Esperienza artigianale, saggezza delle mani, conoscenza dei materiali tramandate di generazione in generazione da quasi 4 secoli vengono oggi ad intersecarsi con le più avanzate tecnologie che ci permettono di forgiare opere su misura strutturalmente impeccabili per l'architettura e il design di interni a livello internazionale. La nostra storia e il bagaglio di tradizione artigiana a cui possiamo attingere ci consentono di spaziare tra diversi stili e correnti artistiche per incontrare di volta in volta il gusto del cliente finale, in perfetta armonia con il progetto architettonico (sia esso di ispirazione barocco, rococò, liberty, art déco, vittoriano, rustico, moderno...).





In sinergia con studi di progettazione italiani e internazionali, VilliZANINI realizza opere uniche in ferro battuto, bronzo, ottone su misura quali:





Balaustre e ringhiere per scale dritte, scale curve, scale elicoidali, scale a chiocciola, scalinate di yacht privati, scalinate esterne;

Inferriate per porte e finestre;

Cancelli di ingresso a battente o scorrevoli, cancelli pedonali, ringhiere ornamentali per esterni;

Elementi ornamentali per caminetti, parascintille, copriradiatori su disegno;

Pannelli decorativi, pannelli divisori per interni;

Gazebi e verande per orangerie, giardini d'inverno, garden design;

Porte blindate di sicurezza per progetti residenziali;

Portoni d'ingresso e porte interne per il design di interni di hotel, ville private,

negozi;

Restauro di elementi architettonici storici in ferro battuto;

E molto altro.





La produzione degli elementi architettonici in metallo (ferro, bronzo, ottone,

titanio...) è gestita internamente, garantendo un prodotto 100% made in Italy.

Lavoriamo essenzialmente per il settore residenziale di lusso, ma anche boutique hotel,

yacht privati, negozi di standing, edifici commerciali. Il mercato dell’impresa

è maggiormente sviluppato verso i paesi esteri, tanto in Europa quanto a

livello internazionale.