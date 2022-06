Azienda italiana specializzata nell’interior design. Offriamo un’ampia serie di composizioni, 100% made in italy: Pareti attrezzate, cabine armadio, tavoli e coffee table.

Miriamo allo sviluppo di prodotti che offrano ampia possibilità di personalizzazione nella fase progettuale e che siano re-interpretabili nel tempo e nello spazio. Le materie prime che costituiscono i progetti extendo, derivano da un processo di riutilizzo e sono a loro volta riciclabili.

Tutti i prodotti extendo sono articoli brevettati e sono un esclusiva di extendo s.r.l.

Extendo è presente in oltre 50 showroom in Italia ed in molteplici punti vendita all’estero, per citare alcune località: Amsterdam, Copenhagen, Monaco, Singapore, New York.