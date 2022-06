Luca Barengo nasce a Biella nel 1986, trasferitosi a Torino per studi universitari, nel 2010 dopo aver frequentato lo IAAD, consegue il Bachelor of Science in Design, indirizzo Industrial design.Durante l’università comincia già l’attività professionale, collaborando anche grazie all'Istituto con aziende di livello internazionale ed enti come il comune di Parma e Torino, Giorgetti, Giugiaro, Italwin, Lunirolo, Pininfarina extra, e designer di fama come Luca Nichetto presso la Nichetto&Partners di Venezia, e Lorenzo Palmeri a Milano, con la quale collabora attualmente dal 2012 e cura progetti di varia natura e finalità, inoltre segue la progettazione di allestimenti fieristici e showroom.Ha vinto diversi premi già in periodo universitario come la TDW, con annessa esposizione dei prodotti ed è stato selezionato alla mostra/evento Arte in Luce di Torino con due progetti. Inoltre già nel 2012 ha tenuto la sua prima conferenza al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone con un Maestro come Andrea Branzi per il Matrioska Design Conference.

Luca Barengo was born in Biella in 1986, he moved to Torino for university studies, in 2010 he attended the IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design), where he earned a Bachelor of Science in Design.During the university is already beginning his professional career, also collaborates thanks to the Institute, with international companies and institutions as the municipality of Parma and Turin, Giorgetti, Giugiaro, Italwin, Lunirolo, Pininfarina extra, and famous Designer such as Luca Nichetto at Nichetto&Partners in Venice, and Lorenzo Palmeri in Milan, where he currently collaborates since 2012, and care different projects of various nature and purpose, also follows the design of exhibition stands and showrooms.Over the course of his career, Luca Barengo has already won different prizes in university period like the TDW, with exposure of the products, and he was selected to the exhibition/event Art in Light of Turin with two projects.Already in 2012 he has given his fitst lecture at the Museum of Contemporary Art in Lissone with a Master as Andrea Branzi for the Matryoshka Design Conference.