Lo studio MATTEO SPATTINI ARCHITETTO, nato nel 2009, opera nel campo della progettazione urbana, architettonica e del design. Le attività principali come la progettazione generale integrata, svolta in collaborazione con professionisti altamente specializzati, la progettazione architettonica e la direzione lavori, sono rivolte principalmente verso interventi di nuova costruzione, ristrutturazione di immobili, restauro e risanamento conservativo. Un forte interesse è rivolto da sempre verso lo sviluppo di temi quali la rigenerazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio esistente con grande attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale. Unitariamente all’attività di progettazione, lo studio sviluppa attività di consulenza e supporto attraverso studi di fattibilità, pianificazione dei costi e analisi di rientro economico per investimenti immobiliari. Ha partecipato a numerosi concorsi internazionali di progettazione; nel 2012 ha vinto il 1° premio internazionale ACTIVE per l’architettura e il design con il progetto Ecoswitch.