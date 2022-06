OfficinadellaForma si occupa di sviluppo e produzione di formulati resinosi per il design ed i rivestimenti, curando personalmente quindi anche la composizione del ciclo applicativo e la relativa posa in opera.

L'esperienza decennale, maturata anche alle dipendenze di una nota azienda produttrice, permette di valutare al meglio le varie casistiche che si presentano nella progettazione di un sistema che, come quello resinoso, è in perfetta adesione con il supporto.

Per questo è fondamentale il dialogo con progettisti ed imprese, per avere sottofondi idonei alla posa, e con architetti e designer per la creazione di un ciclo che coniughi perfettamente sia le esigenze estetiche del committente, sia quelle meccaniche e chimiche della destinazione d'uso.

OfficinadellaForma prosegue con lo sviluppo dei suoi sistemi "Modulo3D", ovvero pavimenti continui in resina stampati "a fresco". Un'idea nata osservando i calcestruzzi stampati, ma cercando texture che offrano profondità in meno di cinque millimetri.

Un'idea innovativa, nata dopo anni di trascorsi nella decorazione d'interni, che permette la realzzazioni di superfici estremamente caratterizzate, con textures innovative ed uniche.