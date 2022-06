Nata a Roma, milanese di adozione. Svolge attività di progettazione nel campo dell’architettura, del design, delle arti visive, dell’arredamento oltre a consulenze per mostre, allestimenti e progetti multidisciplinari.

Nel gennaio 2014 con Franco Raggi, Enrico Morteo, Enrico Castaldi fonda CONNEXPO, associazione no-profit che offre servizi di progettazione, gestione, logistica, assistenza legale e comunicazione per rafforzare la presenza dei paesi in via di sviluppo partecipanti a EXPO Milano 2015 nelle aree dei Cluster. Connexpo è finalizzata a promuovere lavoro per nuove generazioni di professionisti under 30 assistiti, in questa prima esperienza lavorativa sul campo, da un team di senior progettisti, giornalisti, avvocati che sotto la formula dei tutors mettono a disposizione tutto il loro know how. WWW.CONNEXPO.IT