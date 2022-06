Architetto e designer consegue la laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Dopo una collaborazione con l’azienda Cappellini nell’ambito della ricerca e sviluppo prodotto, fonda nel 2004 il suo studio di progettazione. Si occupa di progetti di product design, interni, allestimenti e progetti di comunicazione. Fornisce consulenza ad aziende come art director e product designer tra i sui clienti: Cappellini, Bosa Ceramiche, Duepuntosette, Tucano, Red Bull, Max&Co, Nobody&Co, Fiera Milano. Collabora alla progettazione e realizzazione di scenografie per trasmissioni televisive (Endemol Italia, Zodiak active Srl, Colorado film, Quadrio Srl). Le recenti esperienze abbracciano anche l'area della didattica: ha tenuto un ciclo di interventi sulle tematiche del design e della cultura del progetto nell'ambito del Laboratorio di comunicazione e design, Facolta' di Lettere e Filosofia - Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Master in management della comunicazione settore moda Sora(FR); tutor per workshop ‘Lewineoil’ promosso da Innova, camera Commercio (FR) e patrocinato da ADI, Slowfood. Docente workshop di progettazione (con aziende partner Poliform, Porro) presso il Politecnico di Milano - Scuola del design - Corso di laurea in design del prodotto industriale aa 2011-2012, aa 2012-2013.