Viù Architettura riunisce professionisti di quindicennale esperienza per offrire servizi di ristrutturazione e progettazione di interni.

Viù propone anche un servizio di PROGETTAZIONE ONLINE (sul nostro sito web sono indicati i COSTI http://viu-architettura.it ) che offre la possibilità, di capire le potenzialità ed il progetto più indicato per la propria abitazione o luogo di lavoro.

Viù studio di architettura ha sede a IMOLA, BOLOGNA, REGGIO EMILIA e TRENTO: in queste città è possibile scegliere se richiedere il progetto ONLINE o recarsi direttamente in studio per essere seguiti PERSONALMENTE da un architetto, rispettando sempre le tariffe indicate nel sito.

Terminata la fase di progettazione, lo studio dà la possibilità di essere affiancato con un servizio tecnico completo per tutta la ristrutturazione che prevede sopralluogo, pratica edilizia (CILA; SCIA; PDC; PRATICHE CATASTALI), contatto con imprese, richiesta preventivi, stima dei costi, direzione lavori, fino alla realizzazione del lavoro "chiavi in mano".