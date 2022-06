Michele Perlini, nato a Verona il 2 giugno 1982 si è laureato in Architettura Sostenibile all' Università IUAV di Venezia nel 2007. Esprime attraverso il suo mood la purezza di linee fresche e contemporanee. Ha firmato progetti di attici esclusivi, luxury hotel, ha presentato una nuova collezione di arredo handmade al 100% design in London e al Salone del Mobile di Milano 2015, lavora come designer per la catena HILTON hotel, ha realizzato il Primo Restauro Conservativo CasaClima classe “A“ Nature e il primo CasaClima Welcome in Italia progettato e sviluppato in un centro storico. Ha prodotto, diretto e progettato Smart House ® un nuovo modello di abitazioni sostenibili certificate CasaClima. E' l'autore del primo prototipo a livello Internazionale di Casa Farnsworth in versione sostenibile. E' stato invitato a partecipare a conferenze come consulente esperto CasaClima presso importanti manifestazioni nazionali. Collabora con archistar d'interni come project manager, ha sviluppato e brevettato un nuovo concept per abitazioni di lusso prefabbricate in legno e molto altro. La filosofia dei suoi progetti nasce sempre dall'incontro fra design, qualità, funzionalità e semplicità.

I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti riviste di architettura italiane ed internazionali come AD Architectural Digest, INTERNI, Domus, CASE DA ABITARE, Vanity Fair, Donna Moderna, The PLAN, Il corriere della Sera, LIVING, Il GIORNALE, Casa NATURALE e presentati in celebri programmi televisivi.