Alberto Bertolini e Alessandra Galli si laureano in architettura al Politecnico di Milano nel 1993 e svolgono la libera professione con studio a Luvinate (VA). Operano in campo pubblico e privato e partecipano a concorsi nazionali ed internazionali, con progetti che indagano i caratteri storici e morfologici dei luoghi. Tra le principali realizzazioni: la nuova Scuola Materna e parco pubblico a Bernareggio (Mi) 1996-2003, l’Ampliamento del Centro Sim-patia a Valmorea (Co) 2001-2005, edifici residenziali nelle province di Varese e Milano. Tra i concorsi vinti o premiati:Ampliamento del Centro Sportivo della Moriggia a Gallarate (Va), 2001; Riassetto di Piazza Verdi e del Popolo a Como, 2001;Nuova sede dell’Aler a Varese, 2004; Europan 8, area di Aulla (Ms), 2005; Il colore: materia per l’architettura – Faenza, 2006; Il riassetto del centro storico di Cermenate, 2007. Tra le pubblicazioni: d’Architettura; Il nuovo cantiere; AL; Wellness Design; Prospettive di Architettura; Area; Design Plaza; Architecture Competition Annual 2007.