Lo studio si occupa da dodici anni di Progettazione Architettonica, Interior Design & Product Design.

Il continuo sviluppo e la sperimentazione dei materiali, hanno permesso di sviluppare nuovi concept con soluzioni EcoSostenibili nel campo del ProductDesign e nell'utilizzo di nuove tecniche costruttive. Offriamo al committente una consulenza altamente qualificata nel campo del design e dell'arredamento, creiamo ogni nostro progetto in modo originale e unico, su misura del cliente, questo grazie alla professionalità dei nostri collaboratori. L'architetto Antonio Zardoni si laurea in Architettura nell’anno 2005 al Politecnico di Milano, consegue il master in Interior Design nel 2006 presso la Scuola Politecnica di Design in Milano e l'abilitazione alla professione di Architetto dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza con n°2808 nell’ anno 2010. Con il supporto di diversi Professionisti lo studio si occupa di svolgere tutte la pratiche edilizie, organizzare il cantiere, la Direzione lavori, perizie e consulenze.