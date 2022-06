Architetturambiente è uno

studio indirizzato ad offrire servizi nell’area da noi più ambita:

architettura, interior design e il design in generale.

Un elemento chiave della ns. attività è la nostra passione,

rafforzata dalla continua sperimentazione nelle varie aree del design e da una

significativa ed aggiornata conoscenza tecnologica.

Il principale obiettivo del ns. lavoro è la soddisfazione del

Cliente : questo è il centro di tutti i ns. progetti. Utilizzando softwares

sofisticati ed innovativi è possibile centrare le esigenze di ogni cliente in

termini di “corretto design” e nello stesso tempo dare consistenza alle sue e

ns. idee.

Con la specializzazione nella progettazione &

Interior Design di unità residenziali, Resort, jet privati ed ambienti pubblici

con particolare inclinazione all'arredamento e decorazione, l'arch. Maddalena

Bosi ha portato avanti un'esperienza pluriennale e specializzata in Italia ed

all'estero. Numerose esperienze nel

campo del design hanno segnato le tappe di questa carriera, come premi ricevuti

per il design di gioielli, mostre collezioni ceramiche o esperienze particolari

come la gestione pubblicitaria di un team in una stagione di F1. Esperienze

sicuramente diverse ma utili per affrontare sempre e senza timore le richieste

della clientela più esigente con cui portare a completamento assieme tutto il

lavoro.