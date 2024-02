FMP + Partners è uno studio di progettazione con sede a Sassuolo e a Napoli, specializzato nella progettazione di ville, alloggi, casali, hotel, centri commerciali, pubs e tanto altro, con quasi trent’anni. Ultimamente ha appena consegnato una villa di circa 1650 mq., realizzata in provincia di Reggio Emilia, ha vinto un concorso a Ras Al Kaiman (EAU) per la progettazione di una torre per uffici di 50 mt (in attesa de Finanziamento dell’opera), la progettazione di un casale in provincia di Reggio Emilia e tanto altro