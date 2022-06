Lo studio d’architettura Roland Baldi lavora innanzi tutto nel settore dell’architettura e dell’urbanistica, ma si occupa anche di progetti d´architettura d´interni, di paesaggio e di design. Tanti incarichi sono il risultato di concorsi vinti. I progetti elaborati dallo studio vanno dall’edilizia industriale e commerciale a quella di edilizia abitativa, ai progetti urbanistici, di infrastrutture e di edilizia nel settore dell’istruzione, fino al design di mobili. Si tratta di lavori realizzati per committenti privati e pubblici in zone industriali, centri storici, zone residenziali, alta montagna ecc. Tra i progetti più importanti dello studio vi sono il Masterplan per la zona Rosenbach (ex-caserma Mignone) a Bolzano, il parco aziendale Syncom a Bressanone, la sede universitaria di Brunico, la centrale per il teleriscaldamento di Chiusa, la funivia di Merano 2000 e la sede della TechnoAlpin a Bolzano. Molti dei progetti finora realizzati hanno ottenuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, e sono stati esposti in varie mostre importanti (fra le altre: Biennale di architettura di São Paulo / Brasile - 2012, La Biennale di architettura di Venezia - 2006, “Architetture recenti in Alto Adite 2006-2012”e la mostra personale alla Galleria Prisma a Bolzano - 2012). I progetti dello studio sono caratterizzate dal motto “simple but different” e sempre attenti agli aspetti della sostenibilità.