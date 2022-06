Studio professionale di architettura con sede in Mantova(It) e Brasov (Ro), che offre servizi di progettazione integrata per la committenza privata di vario tipo : civile, industriale, commerciale e direzionale, restauro e ristrutturazioni di edifici storici, allestimenti museali e fieristici come anche interior design di :

- progettazione architettonica di fattibilità, progetti preliminari ed esecutivi, dettagli e tutto l'iter delle autorizzazioni da ottenere per la realizzazione in Italia e in alcuni paesi dell'Europa( da verificare le disponibilità nei paesi europei).

- project management con le valutazioni dei costi di massima dell'esecuzione del progetto proposto, valutazione e scelta dell'esecutore in base alla tipologia di progetto, coordinamento dei vari fornitori in fase esecutiva, monitoraggio dei costi in base al progetto ed eventuale richieste o integrazioni nelle varie fasi di realizzazione, contabilità finale dei lavori.

- L' obbiettivo è da creare spazi interni da abitare e lavorare ed esterni: funzionali, sani e belli, adatti a tutti tipi di committenza, compreso di elementi di design per vari angoli dell'ambiente.