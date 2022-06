Dialogo

tra diversi linguaggi e culture. Le creazioni di Stefano Sandonà sono frutto della contaminazione degli elementi della cultura contemporanea: grafismo, mondo digitale, movimento. Ispirazioni tratte da viaggi, architetture e paesaggi si traducono in oggetti sinuosi, di colori intensi e sensoriali.

Nato nel 1974 a Padova, dopo una formazione artistica, accumula esperienze progettuali e di collaborazione con altri studi professionali e aziende nel campo dell'arredamento.

Il suo approccio è concreto, diretto, di acquisisce professionalità nell'ambito del Nordest imprenditoriale; sviluppa progetti di forte processualità e dinamismo, compatibili con l'azienda e con il mercato.

Nel 2006 fonda lo studio Stefano Sandonà Design, le sue attività spaziano dal product design al consulting, agli allestimenti, concentrandosi in modo particolare nel settore furniture.

In pochi anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali quali il GOOD DESIGN del Chicago Athenaum, IF design di Hannover, RED DOT di Essen, solo per citarne i più importanti.

Inoltre i suoi lavori fanno parte di collezioni presenti in musei ed esposizioni.