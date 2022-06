DECOR nasce negli anni ’80 da una lunga tradizione del suo fondatore nel campo dell’edilizia e del restauro.

In pochi anni, da piccola realtà artigiana, cresce sino a diventare un'azienda leader nella lavorazione di pietre e marmi, e in particolare si distingue per l'approccio innovativo nella trasformazione delle pietre locali (Pietra Leccese Crema e Bianca).

Architetttura - Interior design - Restauro - Edilizia funeraria - Arredo bagno - Arredo urbano e da giardino - Complementi d'arredo.

Prodotti: cornici, pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni, caminetti, balaustre, colonne, decorazioni ed elementi architettonici vari, scale, top, fontane, vasi, monumenti cimiteriali, oggetti di design etc......

Alcune importanti realizzazioni:

- Moschea Kiptchak - Turkmenistan

- Moschea Geoktepe - Turkmenistan

- Interior Design - Famiglia Reale Arabia Saudita

- PennyHill Park Hotel & Country Club + SPA - London

- Ristorante "Les Césars" - France

- Ristorante "Terra d'Otranto" - Belgium

- Sala Ricevimenti "Il Gattopardo" - Italia

- Hotel San Nicola" - Italia

- Residenze private in Italia e all'estero

L’azienda si pone come obiettivo principale la massima customer satisfaction, con materiali ecocompatibili, prodotti personalizzati di alta qualità e assolutamente made in Italy.