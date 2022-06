MANITAL, azienda di maniglie per porte e finestre, nasce nel 1990 in provincia di Brescia, a Vobarno, dall’intraprendenza di Luigi Bigoloni, forte di una decennale esperienza nel settore.

Nel 2004, in seguito all’espansione vissuta nei mercati dei cinque continenti, l’azienda inaugura l’attuale stabilimento di Gavardo, sempre in provincia di Brescia, sede degli uffici e della produzione. Fin dalla fondazione la strategia aziendale è quella di abbinare design e produzione 100% made in Italy, al fine di unire estetica, innovazione e qualità. MANITAL garantisce la cura personalizzata di ogni pezzo, la qualità dei materiali impiegati e l’utilizzo delle tecnologie industriali più sofisticate, come quella dello stampaggio. Il design dei modelli nasce in collaborazione con architetti e designer: Doriana e Massimiliano Fuksas, Sottsass Associati, Mario Mazzer, Pedrizzetti Associati, Maurizio Giordano e Roberto Grossi, Davide Mercatali, Valentina Downey, Itamar Harari, Studio Hot Lab.

MANITAL è cresciuta e si è espansa sui mercati internazionali: oltre alla controllata in Polonia e alla collegata in Spagna, l'azienda è presente in Europa, in Russia, in Australia, Canada, Usa, Paesi Arabi, India, America Latina, Sud Africa e in molti altri paesi.

MANITAL ha un ricco catalogo di proposte (60 serie di maniglie in varie finiture per 600 diverse possibilità di prodotto), tutte orgogliosamente e rigorosamente prodotte in Italia.