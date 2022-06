Vitalegno Sistema casa, di Giuseppe Vitale, è un’Azienda lucana con sede in Rionero in Vulture, che da anni si distingue nel panorama regionale e nazionale, progettando involucri edilizi sostenibili ed operando in contesti abitativi di elevatissima efficienza energetica coniugata al design.Si occupa prevalentemente di: involucri edilizi in legno realizzati con pannelli strutturali X-lam e di strutture in legno tradizionali, isolamenti e risanamenti con materiali naturali, Serramenti esterni ad alta efficienza energetica in pvc, legno e legno/allumino, pareti divisorie vetrate e porte interne di qualità, scale e arredi anche su misura, esenti da voc e formaldeide.Effettua anche rilevazioni termografiche e igrometriche sugli involucri, prima e dopo l’intervento.Vitalegno Sistema casa è specializzata, tra l’altro, anche nella posa del serramento secondo lo standard qualitativo dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano e ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione del primo edificio CasaClima Gold realizzato in Basilicata.Negli ultimi anni Vitalegno Sistema casa, ha intrapreso un percorso di sviluppo e rinnovamento, che ha impegnato l’Azienda in modo continuo e costante, garantendo un incremento della propria posizione di mercato.