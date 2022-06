Fondato nel 2007 dall'Arch. Leonardo Michieletto, oggi lo studio Mog Architetti si trova nel centro storico di Noale in provincia di Venezia. Il primo lavoro dello studio è il progetto per la Nuova Scuola Edile di Treviso che ottiene il primo premio al concorso nel 2007. Segue un periodo in cui l’attività dello studio si concentra nella ricerca sul campo seguendo la realizzazione dei primi progetti residenziali, prevalentemente di trasformazione e ampliamento di manufatti esistenti nell’area veneziana. È in questo momento formativo che lo studio sviluppa il know how dell’esercizio progettuale in stretta relazione al sapere artigianale delle maestranze locali ed impara a pensare al progetto con un certo pragmatismo funzionale. Negli anni si toccano tutti i temi e le scale della progettazione cercando il dialogo tra diverse attività disciplinari. Nel 2012 lo studio Mog Architetti ottiene un altro primo premio disegnando un ponte ciclo-pedonale per il Comune di Cittadella (Pd).