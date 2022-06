DBmLab è uno studio di architettura che nasce nel 2010 dalla collaborazione tra gli architetti Joi Donati e Alice Bottelli in cui il lavoro viene affrontato con passione ed entusiasmo, alla ricerca di persone dinamiche che ne condividano la stessa filosofia.

Lo studio affronta tematiche innovative che guardano oltre la modernità nei campi dell’architettura, dell’urbanistica e dell’interior Design, adottando un approccio multidisciplinare che deriva dalla collaborazione continua e diversificata con altre realtà professionali. Attenti alle nuove scoperte in campo scientifico, cercano di importarne gli effetti benefici in campo architettonico, indagando vari ambiti di progettazione e testando innovativi sistemi costruttivi in uno stretto rapporto tra tradizione e modernità.