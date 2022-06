Entrambi

progettisti , laureati in Industrial Design all’I.S.I.A di Roma, Silvana Angeletti e Daniele Ruzza, compagni e partner nella vita e nella professione, aprono a Rieti il loro studio di design nel febbraio del 1994; dal 1999, sono membri dell’ADI.

Dal 2010, insegnano Industrial Design allo IED di Roma e, dal 2012 al 2014, all’Università di Ascoli Piceno.

Come Angeletti Ruzza Design, hanno partecipato e sono stati premiati e segnalati a numerose competizioni internazionali di design, ed hanno collaborato – sperimentando e curiosando in diversi territori di ricerca - con alcune fra le più importanti realtà industriali italiane, nei settori dell’arredobagno, dell’illuminazione, dell’arredamento, dei complementi d’arredo e nell’oggettistica per la tavola; hanno realizzato progetti di interior design per hotel e strutture ricettive. Alcuni loro prodotti fanno parte della collezione permanente del Chicago Athenaeum Museum.

Sono stati direttori artistici per Azzurra (dal 2007 al 2014) e per GSI (dal 2002 al 2006).

Le aziende

TEUCO, FLAMINIA, AZZURRA, F.LLI FANTINI, GUZZINI, COLOMBO DESIGN, IRSAP, SERAFINO ZANI, NEMO di CASSINA, POLTRONA FRAU, GEDY, GRAFF, GEL, INDESIT COMPANY, ILLY, FIAM, OLUCE, ALIVAR.

I premi

1 segnalazione COMPASSO d'ORO

3 ADI DESIGN INDEX

1 RED DOT AWARD COMMUNICATION

2 DESIGNPREIS NOMINEE

2 DESIGN PLUS

3 GOOD DESIGN

www.angelettiruzza.it