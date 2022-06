L'architettura è una cosa seria. Non deve essere il mezzo per soddisfare i capricci di alcune persone chiamate architetti ma una maniera per mostrare rispetto per altre persone, per il loro modo di vivere e di essere, basato sulla loro cultura e sull'ambiente dove sono cresciute. L'architettura non può essere l'attuazione di un'idea teatrale che ci sorprende all'inizio e poi ci delude mentre la viviamo. Credo che compito dell'architetto è interpretare le reali esigenze del committente trasformandole, con stile, in spazio per vivere di qualità.

Antonio Minelli è nato a San Giovanni Rotondo. Ha studiato Architettura presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara. Nel 2002 si è trasferito in Grecia, ad Atene, dove ha collaborato con due studi di architettura, MOV Architects e R.C.TECH. Dopo 7 anni di esperienza come collaboratore in tutti i campi dell'architettura, dall'ideazione alla realizzazione in cantiere, nel 2010 ha deciso di intraprendere l'attività di libero professionista. Il suo forte interesse per il concetto di casa come espressione del modo di vivere e di essere, e come ambiente ideale per una vita di qualità, lo ha guidato ad adattare diverse soluzioni al carattere del cliente.