Giordana Arcesilai è architetto lighting designer libera professionista; negli anni ha maturato un’esperienza trasversale nel campo dell’illuminazione. L’obiettivo del suo studio è trattare il tema della luce a 360°, dalla didattica a pubblicazioni sulle testate specializzate, alla progettazione a vari livelli: dagli interni agli esterni, dall’abitazione privata agli spazi pubblici, come zone pedonali, piazze, giardini. Ha disegnato apparecchi illuminanti da esterno per Martini ed Antonangeli. Scrive sul tema luce su diverse testate e ha partecipato al Manuale dell’illuminazione di Tecniche Nuove del 2005. Coautore del libro Progettare la luce La casa, svolge attività di formazione di professionisti e studenti, presso la sede di aziende, ordini professionali, università, e ha tenuto interventi sull’illuminazione degli esterni ai Master per l’applicazione della Legge regionale Emilia Romagna contro l’inquinamento luminoso. Dal 2015 crea una forte sinergia con la collega Simona Ventura, paesaggista, fondando Il giardino incontra la luce, un percorso di ricerca, formazione e progettazione integrata del verde con la luce. Docente di Lighting Design presso l’Istituto universitario di Design Polo Michelangelo di Bologna. Socio APIL (Associazione Professionisti dell’Illuminazione) e Light-is (Professional Eco-light association).