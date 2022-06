Atelier Mo.Ba. è un’azienda nata nel 2010 in provincia di Como dall’iniziativa imprenditoriale dei fratelli Lidia e Luca Bazzi, eredi di una lunga tradizione di famiglia nel campo della produzione di mobili in stile classico.

Il nome e il logo scelti a rappresentarla esprimono immediatamente la filosofia dell'azienda: il termine Atelier esprime la capacità di realizzare prodotti sartoriali, “cuciti” su misura per il cliente e le sue esigenze; l'immagine forte e non convenzionale della mosca simboleggia la volontà di rompere gli schemi; il nome dell'azienda, scritto con un carattere Art Decò, evidenzia il legame con il passato e il valore delle tradizioni.

La fusione tra elementi opposti, che diventano complementari e sinergici, tratteggia anche le personalità dei fratelli Bazzi: Lidia, che all'interno dell'azienda ricopre il ruolo di art director e interior stylist, è un'attenta osservatrice delle nuove tendenze, unisce la ricerca e la cura per i dettagli alla passione per i materiali preziosi. La sua creatività si esprime in uno stile inedito fatto di abbinamenti sofisticati e dell'accostamento di elementi apparentemente contrastanti.

Luca, architetto e designer, si occupa della progettazione degli ambienti e del design dei mobili dell’azienda. Alla base dei suoi progetti ci sono le molteplici possibilità che un materiale può offrire a seconda delle tecniche di lavorazione scelte, prestando particolare attenzione alla scelta delle materie prime e alla loro eleganza tattile e sensoriale. Nelle sue creazioni si percepisce una tensione fra passato e futuro e la spiccata volontà di collocare i singoli oggetti all'interno di una storia.

Il risultato dell’unione creativa di queste due personalità ha dato vita ad un'azienda dinamica e originale, dove la profonda conoscenza dello stile classico si abbina alla passione per il design; dove le forme minimali e le geometrie rigorose sono tese verso la ricerca di nuovi linguaggi espressivi.

Questa scelta stilistica diventa eccellenza attraverso un altro connubio vincente: la cura artigianale di dettagli e finiture, accostata a tecniche di lavorazione all'avanguardia. Abili artigiani, ebanisti, intagliatori del legno, esperti nella lavorazione del vetro, dei tessuti, dei pellami e dei metalli, sono le professionalità del made in Italy che arricchiscono ogni oggetto con particolari esclusivi, che diventano immediatamente la firma delle collezioni Atelier Mo.Ba.

Tavoli, librerie, contenitori, consolle, poltrone, divani, boiserie, sono arricchiti da intarsi, ornati, incisioni, inserti, elementi scultorei che trasformano ogni pezzo in un'opera di alto valore.

I materiali prediletti vanno dai più pregiati ebano, palissandro, madreperla, argento, ai più tradizionali rovere, frassino, ulivo, vetro, a cui si affianca l'uso inedito di materiali come il rame e il gesso per dare vita a una collezione di mobili lavorati con maestria artigianale e grande originalità, per autentici intenditori.

Le proposte della collezione Atelier Mo.Ba. sono solo il punto di partenza dell’offerta dell'azienda, che si mette a disposizione del committente sia per personalizzare ogni prodotto secondo le sue esigenze sia per realizzare l’arredamento completo di un'abitazione, di un hotel o di una dimora di charme. Dai mobili alle boiserie, dalla cabina armadio alle porte, dalla camera da letto agli imbottiti, Atelier Mo.Ba. è una vera e propria sartoria del lusso dove tutto può essere progettato su misura.

Atelier Mo.Ba. ha una vocazione fortemente internazionale, i suoi prodotti sono venduti in tutto il mondo così come i suoi progetti di arredamento.