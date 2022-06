Ferruccio Izzo nasce a Losanna (Svizzera) il 18 ottobre 1960.

Ha lavorato negli studi di W. Blurock (LA), E. Catalano (Boston), R. Meier (NY) e D. Chipperfield (Londra).

Ha insegnato alla London Metropolitan University (1992/96), alla Cambridge University (1995/96), alla Facoltà di Architettura di Alghero (2002/03), alla Technische Universität Wien (2010-2012). Nel 1994 fonda lo Studio Alberto Izzo & Partners.

Ha tenuto seminari e conferenze presso Bath University, Facoltà di Architettura di Mosca, Facoltà di Architettura di Dusseldorf, Akademie Der Bildended Kunste di Stoccarda, Bauhaus-Universität Weimar, University of Strathclyde di Glasgow, Accademia di Architettura di Mendrisio. Membro del comitato scientifico del seminario internazionale di progettazione Napoli, Architettura e Città, (1998/2001), del Collegio del Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana, Responsabile Scientifico del Master di II Livello in Progettazione di Eccellenza per la Città Storica.

Ha progettato edifici pubblici e privati tra i quali: Biblioteca U.S.A. ad Aviano, 2010; Stazione Circumvesuviana di Pioppaino, 2006; Scuola Materna a Vicenza, 2004; Cittadella Giudiziaria di Salerno, 1999, e Recupero urbano del complesso monumentale Santa Chiara a Pisa (2007) con David Chipperfield.