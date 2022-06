MOA studio è uno studio di architettura con base a Firenze, operante in tutta Italia attraverso la collaborazione con numerose aziende del settore. Le attività principali sono la progettazione d'interni e il restauro architettonico. Lo studio ha come obiettivo quello di collaborare con i propri clienti per creare ambienti che aumentino la performance organizzativa e prestazionale, e valorizzare l'esperienza sensoriale dell'utente, attraverso lo studio del dettaglio e della sensorialità, e con attenzione verso i temi della sostenibilità.