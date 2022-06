Proprietà legale

credits & copyright: ©2014 photo alberto piovano - photo eleonora secco studiorossi - ogni altro contenuto è di proprietà di studiorossi -l'accesso al sito comporta l'accettazione della vigente normativa internazionale circa la proprietà sia dei contenuti che di ogni immagine.

Confidenzialità e sicurezza I dati personali raccolti saranno registrati su database elettronici conformi al regolamento specificato nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, detto anche allegato B. I dati personali dell'utente saranno utilizzati da studiorossi nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente. Trattamento Dati Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi. In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: - fornire i servizi previsti; - fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni - relative al servizio; - provvedere a tutti gli eventuali adempimenti - contabili e fiscali; - risalire ad autori di eventuali illeciti, solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. Diritti del Cliente (utente) Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/03. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto del cliente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire dai servizi offerti da studiorossi. studiorossi informa che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, gli utenti hanno diritto di: conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano; essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento; ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi; opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento; modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e simili. Il titolare del Trattamento è studiorossi. Scrivere al seguente indirizzo per qualsiasi comunicazione di variazione: studiorossi via cascione 86 imperia italia p.i. 01188730087 -