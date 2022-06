Proprietà legale

Limiti all’utilizzo Ogni contenuto del sito Ch2design®, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la grafica, il testo, i files, i video, le immagini e le informazioni ivi contenute, sono protette ai sensi della normativa in materia al diritto d’autore, di brevetti, di marchi e della proprietà intellettuale. Pertanto i prodotti elencati sono marchi protetti da copyright e brevetti: di conseguenza possono essere scaricati e utilizzati solo ad uso personale e non commerciale, ovvero ne è vietato l’uso, la modifica, la copia e la rivendita a scopo di lucro o per trarne qualsiasi altra utilità.Ch2design® si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a qualsiasi Tribunale, in Italia e all’Estero, al fine di proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti.