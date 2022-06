Alessandro Frasson nasce a Treviso il 6 agosto 1979.

Dopo il conseguimento della maturità scientifica frequenta il prestigioso IUAV istituto universitario architettura di Venezia, dove ha modo di frequentare i corsi con i più importanti architetti Italiani quali Francesco Venezia, Stefano Boeri, Massimo Carmassi che segnano la sua formazione.

Dopo la laurea collabora con diversi studi di architettura a Catania e Treviso, significativa l’esperienza con l’architetto Puleo con il quale affronta importanti progetti di interior design residenziale, ricettivo e commerciale tra i quali format per negozi Sandro Ferrone, Bucalo, Leo Pizzo e progetto degli show room Papini Ortigia, Giglio Donna Palermo e della Vecchia Dogana di Catania.

Approfondisce le sue conoscenze di Design collaborando come Interior Designer con lo show-room premiato compasso d’oro Tito D’Emilio di Catania.

La voglia continua di migliorarsi lo spinge a confrontarsi con realtà profondamente diverse per storia, cultura, colori, atmosfere, filosofia di vita e si trasferisce in Bahrain come senior interior designer e per lo studio PAD dove ha modo di seguire importanti progetti in Middle East. Tra i piu significativi progetti di tipo ricettivo il rifacimento di Al Bander Resort a Riffa, Caffè Italia Manama; progetti di tipo residenziale come la villa per H.E. Shaikha Haya Bint Rashed al Khalifa in Riffa, Seaside Compound per H.E. Sh. Rashid Khalifa in Zallaq e format per Future Bank Bahrain. Durante l'esperienza in Bahrain ricopre anche il ruolo di supervisor per Poliform Shorwroom.

Collabora con HOL Project per progettazione di contract residenziali, ricettivi e spazi di lavoro e Project support and start-up support per BOFFI retail Sicilia-Calabria.

Da libero professionista svolge la sua attività occupandosi di interior design su tutto il territorio italiano continuando a mantenere collaborazioni sia in Middle East che in Europa. Tra i progetti degni di nota interior design di un'attico nell'esclusivo complesso Sun Terraces in Jurmala - Latvia.