Dopo aver collaborato con alcuni studi di architettura di Padova e Treviso, nel 2002, mi sono recato ad Hainan, in Cina, per alcuni mesi sviluppando, assieme all’Architetto Riccardo Pavone, diverse iniziative nel campo della progettazione e realizzazione di interni residenziali oltre ad un Masterplan per attività commerciali lungo la costa.

Tornato in Italia, nel 2004, ho aperto il mio studio di architettura a Padova, occupandomi principalmente di progettazione residenziale, commerciale/direzionale e di interior design per clienti privati.

Lo studio è in grado di offrire tutti i servizi necessari al completamento del processo edilizio di un progetto grazie ad una rete di professionisti che da tempo collaborano sinergicamente. Dal rilievo, all' ottenimento dei nulla osta da parte degli enti pubblici; dalla certificazione energetica alla DD.LL e direzione artistica; dal calcolo strutturale alla costruzione in classe A.

Dal 2008 ho iniziato ad approfondire il tema della progettazione di giardini che mi ha visto impegnato in lavori di riqualificazione degli spazi verdi commissionati dall’Azienda Ospedaliera di Padova.

Nello stesso anno mi viene affidato lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo per la realizzazione di due scale di sicurezza e montalettighe da realizzare presso l' Istituto Oncologico Veneto, Ospedale Busonera a Padova.

Da più di dieci anni sono partner di fiducia dell' Azienda Ecosism Advanced Building Tecnology, che produce un sistema costruttivo ecosostenibile ad altissimi livelli di comfort abitativo.

Unitamente alla suddetta azienda e ad un altro partner commerciale, avvio un' iniziativa avente come fine la progettazione di case antisismiche in classe A. Questa vetrina virtuale illustra nel web alcune case a catalogo ispirate alla casa a patio/corte. L'idea consiste nel proporre la demolizione delle vecchie case energivore per sostituirle con queste più piccole, più efficienti e di facile gestione. Il progetto è visibile in internet su www.origamiproject.it