Ha studiato Architettura presso l'Università degli Studi di Palermo. Si è laureato con 110 e lode nel 2009 con una tesi di laurea in progettazione architettonica, avendo come relatore Prof. Arch. A. Sarro; argomento della tesi : “Risalite urbane per le mura di tramontana a Sciacca”, pubblicata nel Febbraio 2010 nel libro a cura di A. Sarro, La città delle terme e il mare – Progetti di bordo per Sciacca, pag. 199. Da studente ha partecipato alla biennale di Venezia "NEXT 2002" esponendo il progetto prodotto durante il corso di progettazione 3° con il Prof. F. Alfredo Sturiano nel 2002; alla mostra di Progetti e Prototipi di cartone “Trolley Room” per la MEDIMOBIL04, presso la Fiera del Mediterraneo a Palermo; a cura di Prof. Arch. Anna Cottone, pubblicato nel libro a cura di Anna Cottone, Marilena Polizzi, Manuale del Design, Grafil, 2004, pag. 94-97; all'allestimento della mostra di disegni, fotografie, volumi, riviste e mobili per la celebrazione del centenario della casa progettata per se e per la propria famiglia da Ernesto Basile, Villino Florio, Palermo (PA), DISPAR ET UNUM 1904-2004 “ I CENTO ANNI DEL VILLINO BASILE”; a cura di Eliana Mauro e Ettore Sessa; al workshop internazionale di progettazione architettonica “ La città delle terme e il mare”, progetto di Bordo, per le mura adiacenti alla Giudecca, pubblicato nel Febbraio 2010 nel libro a cura di A. Sarro, La città delle terme e il mare – Progetti di bordo per Sciacca, pag. 158-161. L'esperienza universitaria indirizza la sua attenzione verso il progetto urbano che attraverso il "principio insediativo" è uno degli elementi fondamentali dell'iter progettuale. Durante gli studi attribuisce un valore importante agli insegnamenti teorici e soprattutto alla Storia dell'Architettura la quale, è usata come materiale fondamentale per impadronirsi del concetto di "tipo" e delle sue evoluzioni durante il corso dei tempi. Dal 2010 al 2012 svolge attività di cultore della materia nell'ambito del Laboratorio di Sintesi Finale diretto dalla prof. Adriana Sarro. Dal 2010 è iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento (n.1570) e svolge attività professionale nello studio ArchIM&DE Project, di cui è il fondatore, occupandosi di progettazione architettonica, paesaggio e design per una committenza sia privata che pubblica.