Proprietà legale

altro_studio è un centro di ricerca sperimentale sul tema della residenza il cui referente è Anna Rita Emili -architetto

Si laurea nel 1990 presso la facoltà di Architettura "La Sapienza" di Roma. Dal 1996 al 2004 insegna Progettazione Architettonica nella Facoltà di Architettura "La Sapienza" di Roma e alla Facoltà di Architettura"Roma Tre", collaborando alla didattica con Alessandro Anselmi. Nel 1997 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica e Teorie della Composizione Architettonica, presso la Facoltà di Architettura “La Sapienza” di Roma e dal 1998 al 2004 è Professore a contratto in Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica presso la Facoltà di Architettura di Camerino, sede di Ascoli Piceno, (insegnamento all’interno del laboratorio di Progettazione Architettonica di Cristiano Toraldo di Francia-Superstudio). Dal 2015 conduce un seminario di laurea presso la Facoltà di Architettura “la Sapienza di Roma con Pepe Barbieri e Rosario Pavia e dal 2016 è relatore esterno per le tesi di Laurea in Progettazione architettonica ICAR 14, presso la Facoltà di Architettura La Sapienza di Roma

Attualmente è Ricercatrice (abilitata docente ICAR 14 seconda fascia) e Docente in Progettazione Architettonica presso la Scuola di Architettura e Design “E.Vittoria” Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno. E’ inoltre membro dello IAD worldwide (International Association of Design) di Pro-Arch. e di IUVAS.(Istituto per le Variazioni Urbane e i Sistemi Architettonici) Nel 2016 riceve il “Design Legend Best of the Best in Design” Award US (Design Legends is the hall of fame for Design, Innovation and Creative”) e nel 2017 il BUILDTOP50 Award e il Chicago Atheneum award. Sempre nel 2017 riceve il premio Global Excellence award come Architetto dell’anno per l’Italia per conto della rivista inglese BUILD. Nel 2018 vince l’ACQ5 Gamechagers award, il Global Excellence Award, il Global Business Insight Award ed entra nel programma BUILD Ones to Watch progra (UK). E’ infine direttrice della Rivista di architettura Enter_vista, Archhitettura/Teoria e progetto in Italia (ISSN 2612-0534) nonché redattrice della rivista d’architettura archphoto.it. (ISSN 1971-0739) Vince numerosi concorsi nazionali e internazionali di architettura e design.