llabb è un duo, un architetto + uno studente (Luca Scardulla + Federico Robbiano). Nasce dall’ interesse comune per l’ architettura, il design e in particolare per l’ autocostruzione. Si forma nel 2013 come duo informale in attesa di trovare una forma adatta e da allora lavora nell’ambito dell’ architettura e del product ed interior design. Lo scopo di llabb è indagare le dinamiche dell’ autocostruzione nel campo dell’ architettura e del design per capire se e dove questo approccio possa diventare un valore aggiunto al progetto.

Oggi llabb porta avanti diversi progetti che spaziano dalla realizzazione di complementi d’arredo ai concorsi di architettura.