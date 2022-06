Lo studio "Fiorenzo Petillo & Elisabetta Bellonato architetti" è stato fondato nel 1979 e ha sede in Marigliano. Fiorenzo Petillo nasce a Napoli il 16.02.1954. nel 1979 si laurea in Architettura e nel 1992 si specializza in Progettazione Urbana. Dal 2003 al 2012 è professore a contratto presso la Facoltà di Architettura di Napoli e di Ingegneria ad Aversa. I suoi lavori sono presenti nell'"Almanacco dell'Architettura italiana 1993" (Edizione Electa), nell'Almanacco di Casabella 2002-2003, nel volume "Architetti Italiani: le nuove generazioni" (Edizioni Electa), nelle riviste "Costruire in Laterizio", "d'Architettura", "Ventre". Una sua opera è inserita nella raccolta pubblicata da "Area", "Architetti Napoletani 1970/2000". La monografia "Fiorenzo Petillo - architetture" (Edizioni Officina) è presente nelle biblioteche più importanti d'Europa ed America. Ha esposto a Cuba, Napoli, Berlino e partecipato al 2°, 3° e 4° Seminario Internazionale di Architettura Contemporanea tenutisi rispettivamente a Barcellona, Napoli e Belfort. Fra i principali committenti lo studio annovera il Ministero della Difesa Britannico e Joint Force Command NATO di Napoli.