Graphite fa parte del gruppo Archivolti, un gruppo che si occupa di edilizia gestione immobili architettura e design e che ha visto evolversi negli anni le proprie origini.

Lo stile è contraddistinto da una spiccata tendenza all’innovazione senza mai dimenticare le proprie radici italiane. Nel 1946 Giuseppe Archivolti inizia infatti una brillante attività di progettazione realizzando, in tutta Italia, opere di ingegneria, centrali idroelettriche, edilizia residenziale e grandi alberghi con clienti di rilevanza mondiale come il gruppo assicurativo Generali, il gruppo alberghiero Accor, le cartiere Ambrogio Binda. Per l’Enel realizzo’ il progetto della centrale idroelettrica di Presenzano prima per grandezza in Italia e la seconda d’Europa.

Raffaele Archivolti, figlio di Giuseppe, raccoglie l’eredità paterna e, dopo aver realizzato grandi opere nel periodo della costruzione post terremoto del 1980, rientra nell’azienda paterna portando un contributo di forte innovazione.

Nel corso degli anni si sono affiancate molte altre attività nate inizialmente per pura passione e poi diventate invece parte integranti del core business.

Nel 1998 entra in azienda l’architetto Roberta Errico, che cresciuta nell’ambiente dell’interior design e con il gusto di una famiglia di esperti in tessuti per alta moda, porta un fondamentale apporto in grado di stemperare il rigore ingegneristico delle origini.

Oggi il gruppo è in continua espansione e consolidamento e sta diventando una presenza riconosciuta in Italia e all’estero.

Crediamo fermamente nel valore e nell’energia della creatività che rende possibile la realizzazione di progetti che esprimono uno stile unico ed in linea con le aspettative del mercato.