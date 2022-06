Nasce a Cassino nel 1980, inizia la sua formazione presso il Liceo Artistico di Cassino, manifestando fin da subito l’interesse per le materie artistiche ed in particolar modo per quelle plastiche e termina gli studi nell’anno 2000. Nel 2001 inizia il percorso universitario iscrivendosi alla Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, presso l’ Università Sapienza di Roma, c.d.l. Restauro Architettonico e Riqualificazione Urbana, con il Prof. Giovanni CARBONARA, conseguendo il diploma di laurea nell’anno 2009. Contemporaneamente, fin dall’inizio della carriera universitaria, collabora con diversi studi tecnici, consolidando le conoscenze apprese con l’esperienza sul campo. La collaborazione con lo Studio GIACOMO BIANCHI & PARTNER ARCHITECT (www.giacomobianchi.it) di Cassino lo ha portato ad occuparsi della progettazione e del processo edilizio delle attività food e no food. Successivamente viene nominato Direttore Tecnico presso un’impresa edile della provincia di Frosinone in qualità di responsabile della certificazione Italsoa OG2 per il recupero edilizio di edifici di interesse artistico e architettonico, occupandosi della progettazione Architettonica di edilizia residenziale, pubblica e gare d’appalto. Fonda nel 2009 lo Studio di Architettura ANDREA D’AGUANNO, proseguendo autonomamente la carriera e specializzazndosi sulla progettazione architettonica di abitazioni, attività, applicando nei diversi contesti le innovazioni tecnologiche per il risparmio energetico (fotovoltaici e pavimenti radianti). Nel 2013 ha accumulato una nuova preziosa esperienza che ha segnato fortemente la sua crescita professionale. Nei primi tre mesi dell’anno ha lavorato a Toronto, presso lo studio di Joseph Battaglia Architect Inc. (www.vandosencorp.com) – principalmente impegnati in abitazioni e riqualificazione urbana di interi quartieri e centri commerciali – in particolare concentrandosi sulla progettazione di un lotto costituito da 110 Town Houses e un centro commerciale. Dopo il suo ritorno in Italia, da maggio fino ad agosto ha lavorato a Roma in collaborazione con lo studio associato RICCISPAINI (www.riccispaini.it), partecipando a progetti volti a concorsi internazionali. Da gennaio 2014, si trasferisce a Los Angeles per iniziare una nuova e più lunga esperienza di lavoro presso la Franklin Studio arch. (http://www.franklinstudiosarch.com/), che si occupa di Interior design, edilizia e urbanistica e ambientale.

ARCHITECT ANDREA D’AGUANNO He was born in Cassino in 1980, and began his training at the Art School of Cassino, showing immediately the interest in the arts and in particular for the plastics. In 2001 he joined the Faculty of Architecture “Valle Giulia”, at the ‘University of Rome Sapienza, earning a bachelor’s degree in 2009 in Architectural Restoration and Urban Renewal, with the Prof. Giovanni CARBONARA. At the same time, since the beginning of the academic career, he collaborated with various technical studies, building on his knowledge through the experience in the field. The collaboration with the Studio GIACOMO BIANCHI & PARTNERS ARCHITECT (www.giacomobianchi.it) in Cassino, took him to take care of the design and construction process of various activities, food and no-food. Later he was appointed as Technical Director at Construction Enterprises called EDILCM, situated in Ceccano (FR), as responsible for certifying Italsoa OG2, for restoration of buildings of artistic and architectural interest, dealing with the architectural design of residential, public and tenders. He founded in 2009 the Study of Architecture ANDREA D’Aguanno, continuing his career independently, and specializing his studies on architectural design of housing, activities, applying in different contexts technological innovations to save energy (photovoltaic and radiant floors). In 2013 he accumulated new valuable experience which strongly marked his professional growth. In the first three months of the year he worked in Toronto, at the studio Joseph Battagla Architect Inc.( www.vandosencorp.com)- mainly engaged in housing and urban regeneration of entire neighborhoods and shopping centers – specifically focusing on the planning of a batch consisting of 110 town houses and a shopping center. After he returned in Italy, from May until August he working in Rome in collaboration with the studio Associate RICCISPAINI (www.riccispaini.it), participating in projects aimed at international competitions. From January 2014, he moved to Los Angeles starting a new and longer work experience at the Franklin Studio arch.(http://www.franklinstudiosarch.com/), which deals with Intrerior Design, housing and urban planning and environmental.