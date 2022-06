Bolefloor è l'azienda che produce il parquet più naturale, ecosostenibile, unico e bello al mondo.

Lavoriamo a stretto contatto con architetti, interior designers, rivenditori e privati. Ci occupiamo di distribuzione esclusiva e commercializzazione per l'Italia dei prodotti Bole dai magnifici pavimenti in legno con tavole tutte diverse che nascono dalla forma dei tronchi da cui vengono ricavate ai parquet modulari Curv8, tutte soluzioni di design raffinato e ricercato. Soluzioni uniche in grado di emozionare e di rendere la vostra casa irripetibile.

Oltre questo ci occupiamo anche di pavimentazioni decking da esterno di tutte le tipologie e materiali per le vostre terrazze e giardini e di oggetti di arredo su misura specificatamente progettati in base alle richieste del cliente sia per interno che esterno. Veri e propri pezzi unici one off. Ci occupiamo di tutta Italia e Ticino e spesso gestiamo anche progetti all’estero in funzione del tipo di intervento.

Abbiamo nostre realizzazioni in tutte le principali città quali Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Bergamo, Venezia, Bologna, Firenze, Genova, Roma, Napoli, Catania, Palermo con la possibilità di visitare il cantiere realizzato in alcuni casi. Non mancano tra i nostri progetti internazionali città come Mosca, Londra, Parigi, Berlino.

Ci occupiamo di progetti di interior in ambito residenziale, commerciale, retail, hotel.

Tra i nostri servizi ci sono:

Valutazione progetto a livello tecnico

Supporto diretto o tramite vostro tecnico incaricato con nostro materiale/informazioni per progettazione accurata spazi, forme e finiture

Sopralluogo

Preventivazione

Rilievo misure

Esecuzione progetto





La nostra filosofia è la totale soddisfazione del cliente. Un prodotto unico necessita di un servizio eccellente. Scegliere un pavimento in legno significa scegliere un prodotto naturale, scegliere un parchetto Bolefloor o Curv8 significa portare un’emozione nella propria abitazione per poterla vivere, osservare instancabilmente e condividerla con chi ci ama.