eRRequadro nasce dalla collaborazione tra diverse figure professionali tecniche, con la finalità di realizzare progetti di architettura ed ingegneria che siano in grado di soddisfare le esigenze di qualunque committenza, puntando sulla qualità architettonica e sul servizio offerto. Il principio cardine consiste proprio nella collaborazione tra le distinte figure professionali, in grado di apportare ad ogni lavoro il proprio know how maturato nel tempo, al fine di ottenere un elevato livello qualitativo per ogni intervento. L'idea generatrice di questo progetto risiede, infatti, nella convinzione che l'architettura moderna non possa che essere frutto del confronto tra diverse figure professionali, in grado di mettersi continuamente in gioco, esplorando nuove tecniche e concezioni del costruito in continua evoluzione.